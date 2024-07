Miejsce 7

Hanna Smoktunowicz: na charakter

Dla wielu kobiet jest symbolem „tej złej”. Facetów pociąga jej stanowczość, niezależność i – nie oszukujmy się – seksapil. Dzielnie przetrwała burzę, jaka przetoczyła się w mediach nad jej głową w czasie rozwodu Tomasza Lisa i Kingi Rusin. I choć ostatnio Hanna najczęściej głosi w wywiadach, że idealnym dla niej prezentem ślubnym (ponoć wesele szykuje się w tym roku!) byłaby odrobina świętego spokoju, to nie sprawia wrażenia urażonej księżniczki (choć mogłaby, wziąwszy po uwagę niektóre artykuły prasowe). I to się zwie mieć charakter!





Złamane serca:

Robert Smoktunowicz

Pierwszy mąż Hanny był wraz z nią świadkiem na ślubie Rusin i Lisa.

Jacek Koziński

Z drugiego małżeństwa z biznesmenem dziennikarka ma dwie córki – Julię i Annę.

Tomasz Lis

Znali się 10 lat, zanim między nimi zaiskrzyło. Lis mówi: „To kobieta mojego życia”.

Miejsce 6

Cameron Diaz: na tolerancję

Cameron ma słabość do „niegrzecznych” chłopców. Inna sprawa, że doskonale wie, jak ich poskromić. Tajemnica jej sukcesu polega na tym, że pozostawia panom nieograniczoną swobodę i nie zwraca uwagi na błahostki. Za czasów znajomości z Justinem Timberlakiem nie było tygodnia, żeby brukowce nie donosiły o nowym flircie piosenkarza. Cameron ponoć nigdy nie robiła mu z tego powodu żadnych wymówek. Gwiazdy rozstały się dopiero wtedy, kiedy zorientowały się, że z powodów zawodowych nie mają dla siebie ani chwili czasu. I choć obecnie Timberlake jest w związku z aktorką Jessicą Biel, a Diaz bez skrupułów po ledwie kilkunastu randkach zamieniła kolegę po fachu Jude’a Law na muzyka Johna Mayera, to i tak obserwatorzy idą o zakład, że kiedyś jeszcze Cameron i Justin będą razem. W końcu taka ładna była z nich para!





Złamane serca:



Matt Dillon

Jak ogień z ogniem - on miał wybuchowy charakter, ona lubiła mieć ostatnie słowo.

Jared Leto

Rozstali się po czterech latach, bo on był zazdrosny o jej karierę filmową.

Matt Damon

W kilka tygodni doszli do wniosku, że ponad romans przedkładają przyjaźń.

Justin Timberlake

Starsza o dziewięć lat Cameron nadal jest wielką miłością księcia muzyki pop.

Miejsce 5

Edyta Górniak: na Sierotkę Marysię

Na podstawie jej miłosnych perypetii można by nakręcić serial, przy którym nawet „Magda M.” wydawałaby się nudna. Piosenkarka wybrała bowiem fatalną strategię miłosną. Najpierw kreowała się na niewinną i naiwną Sierotkę Marysię, wychodząc zapewne z założenia, że faceci uwielbiają się takimi opiekować. Potem zaś dziwiła się, że na drodze spotyka same liski chytruski. Jeden z nich kazał jej płacić swoje rachunki, inny – podsłuchiwał przez telefon. Kolejny miał pretensje, że go nie „uleczyła” z biseksualizmu. Na szczęście serial „Edyta G.” skończył się happy endem, a piosenkarka znalazła wreszcie swojego „chłopaka z gitarą”.









Złamane serca:



Dariusz Kordek

Temat partnera z czasów „Metra” nadal stanowi dla Edyty tabu.

Piotr Gembarowski

Idealny kandydat do CBA - podobno podsłuchiwał rozmowy Edyty.

Piotr Kraśko

Choć nie wygląda na żigolaka, to ponoć gwiazda musiała płacić jego rachunki.

Robert Kozyra

Plotkowano, że ich związek został wymyślony dla celów promocyjnych.

Dariusz Krupa

Mężczyzna, u którego boku artystka odnalazła spokój i miłość - oby na zawsze.

Miejsce 4

Scarlett Johansson: na brak zobowiązań

W jej wypadku mamy do czynienia z próbami bicia rekordu Guinnessa. Niczym innym nie da się wyjaśnić miłosnej żonglerki, jaką niespełna 23-letnia aktorka trenuje, odkąd kilka lat temu stało się o niej głośno w Fabryce Snów. Kieruje się przy tym prostą zasadą: to, że jest się z kimś, nie oznacza, że ma się wobec niego jakieś zobowiązania. Metoda, jak widać, skutkuje, bo aktorce ulegają kolejni herosi srebrnego ekranu – i ci starszej daty (jak Benicio Del Toro czy Woody Allen, z którym co prawda nie łączy ją romans, ale i tak zdołała go owinąć sobie wokół palca), i ci młodsi. Co ciekawe, partnerzy Scarlett mają o niej dobre zdanie nawet po rozstaniu. To dopiero jest sztuka godna Oscara!

Złamane serca:

Jared Leto

Miał ją nauczyć śpiewać, bardziej jednak koncentrował się na swojej karierze.

Benicio Del Toro

Uprawiali seks m.in. w windzie hotelu Chateau Marmont w Los Angeles.

Derek Jeter

Bejsbolista słynie z tego, że nie lubi być monogamistą, Scarlett to nie przeszkadzało.

Josh Hartnett

Poznali się na planie „Czarnej dalii”- mieli dobrą chemię i na ekranie, i poza nim.

Justin Timberlake

Zagrali kochanków w życiu oraz w teledysku Justina „What goes around”.

Ryan Reynolds

Ekspartner Alanis Morissette od miesiąca mieszka w apartamenecie aktorki.

Miejsce 3

Madonna: na wierność

Być może was zaskoczymy, ale słynąca z seksualnego wyzwolenia Madonna ma dość konserwatywne podejście do kwestii partnerstwa i jest zdeklarowaną monogamistką. Twierdzi, że nigdy nie zdradziła żadnego ze swoich partnerów. Inna sprawa, że do czasu ślubu z Guyem Ritchie zmieniała ich częściej niż kolor włosów. Ofiarą jej niedojrzałości padł choćby Warren Beatty. Po zakończeniu ich romansu Madonna zdradziła w wywiadzie rozmiary jego przyrodzenia. Dopiero po latach nauczyła się też żegnać z klasą.





Złamane serca:



Sean Penn

Pierwszy mąż artystki. Nawet po rozwodzie Madonna mówiła, że nadal go kocha.



Dennis Rodman

Piosenkarka chciała go zdobyć, okazał się za dobry na jeden raz.



Warren Beatty

Choć uwiódł ponoć kilkaset kobiet, to tym razem Maddie jego musiała poderwać.



Tony Ward

Biseksualny model wystąpił z Maddie w skandalizującym teledysku „Justify my love” i jej książce „Sex”.

Vanilla Ice

Pierwszy biały raper potrafił uprawiać seks z piosenkarką nawet 10 godzin non stop.

Carlos Leon

Trener Maddie i ojciec jej córki wystąpił w roli „dobrze opłaconego reproduktora”.

Guy Ritchie

Facet, któremu udało się wreszcie poskromić złośnicę. Na jak długo?

Miejsce 2

Uma Thurman: na cichą wodę

To wielka sztuka mieć na koncie tyle „ofiar” i uniknąć etykietki wampa. Cóż, cicha woda brzegi rwie. Uma doszła do perfekcji w trzymaniu swoich związków w tajemnicy, przynajmniej dopóki nie weszły one w fazę oficjalnego narzeczeństwa. Inna sprawa, że niewielu panów doczekało do tego momentu, ponieważ poza wszystkimi (widocznymi!) przymiotami Uma ma też jedną potężną wadę, którą najtrafniej opisał jej pierwszy mąż Gary Oldman. Zapytany o przyczyny rozwodu z aktorką odpowiedział krótko: „Jak długo, do cholery, można wytrzymać z aniołem?!”.

Złamane serca:

Nicolas Cage

Spotykał się z Umą, a w tym samym czasie romansował z Jenny Wright. Spryciarz.

Robert Downey Jr.

Kilka spotkań wystarczyło, aby doszli do wniosku, że to nie to.

Richard Gere

Pięcioletni związek, w czasie którego spędzili razem kilka miesięcy. Układ idealny?

Gary Oldman

Rozstali się, bo życie z Umą było dla niego zbyt monotonne i nudne.

Robert De Niro

Choć kryli swoje randki jak mogli, paparazzi i tak ich przyłapali.

Timothy Hutton

Ona się zakochała, on rzucił ją szybko dla Angeliny Jolie.

Ethan Hawke

Połączył ich romantyzm, rozłączyła jego zdrada, mają dwójkę dzieci.

Andre Balazs

Nieudana próba ułożenia sobie życia z bogatym biznesmenem, który jest właścicielem sieci hoteli.

Miejsce 1

Penélope Cruz: na pocieszycielkę

Gdyby jej byli partnerzy chcieli urządzić sobie rocznicowe spotkanie, musieliby wynająć co najmniej Salę Kongresową. Aktorka najwyraźniej postanowiła bowiem zaprzyjaźnić się ze wszystkimi facetami w Hollywood i jak na razie realizacja tego planu idzie jej całkiem sprawnie. Choć jest uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet świata i nie potrzebuje specjalnego patentu na podrywanie, to i tak Penélope znalazła swój sposób na panów. Najczęściej występuje w roli... pocieszycielki. W czyich ramionach Tom Cruise znalazł ukojenie po rozstaniu z Nicole Kidman? Kto pocieszał Orlando Blooma po fiasku romansu z Kate Bosworth? Kto wysłał zaproszenie do Josha Hartnetta po tym, jak rzuciła go Scarlett Johansson? Oczywiście – Penélope! Choć takie znajomości pod hasłem „klin klinem” nie są długotrwałe, to Miss Cruz się tym nie przejmuje. Najwyraźniej latynoska seksbomba lubi, kiedy w życiu coś się wiecznie zmienia.

Złamane serca:

Nacho Cano

Połączyło ich przeznaczenie... muzyczne. Aktorka wystąpiła w klipie artysty „La fuerza del destino”.

Matt Damon

Poznali się na planie filmu „Rącze konie”, rozstali, bo Matt ponoć był zbyt dziecinny.

Nicolas Cage

Pocieszała go, kiedy rozstał się z Jenną Jameson, gwiazdą filmów porno.

Tom Cruise

Prasa oskarżała ją o rozbicie małżeństwa aktora - czas pokazał, że niesłusznie.

Matthew McConaughey

Gorący romans na Saharze nie przetrwał zimy w Los Angeles.

Orlando Bloom

Orli zakochał się na zabój - niestety, bez wzajemności.

Lenny Kravitz

Piosenkarz lubi romansować z gwiazdami Hollywood. Niestety, tylko przelotnie.

Olivier Martinez

Umówił się na randkę z aktorką w 12 godzin po zerwaniu z Kylie Minogue.

Josh Hartnett

Żeby uniknąć rozgłosu, umawiali się w ustronnych miejscach poza Los Angeles.

Ranking opracował Alek Rogoziński