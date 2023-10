Znasz już nową świąteczną kampanię Lasocki Winter Stories, prezentowaną przez CCC? Ta marka naprawdę „umie w internety”! Zresztą zobacz sama: aż się chce zaglądać w kolejne okna i sprawdzać, jakie niezapomniane chwile się za nimi kryją, prawda? Nic dziwnego, że każdy z czterech odcinków jest taki dobry: wyreżyserował je prawdziwy mistrz, Alvaro Colom, który tworzył filmy dla największych domów mody, takich jak Dior, Saint Laurent, Burberry czy Louis Vuitton.

Świąteczna kolekcja Lasocki i CCC Winter Stories

Przedstawiona w pełen fantazji sposób najnowsza kolekcja marki Lasocki także jest niezwykła: każdy – dorosły, dziecko i nastolatek – znajdzie w niej coś, co sprawi, że zima nabierze blasku. Składające się na kolekcję buty i akcesoria, np. czapki, szaliki czy biżuteria, mogą być także wspaniałym prezentem dla bliskiej osoby. Znalezienie ich pod choinką to prawdziwa przyjemność, bo są modne, stylowe i mają znakomitą jakość. Dzięki nim każdy z nas niezależnie od wieku, może się prezentować jak fashionistka (lub fashionista) z Instagrama!

Zobacz nasze propozycje dla rodziny: mamy, taty i dzieci. Kto wie, może któraś z nich (a nawet więcej niż jedna) przypadnie ci do gustu i zachęci do odważnego łączenia z tym, co już macie w szafach? W nowych stylizacjach warto zrobić coś fajnego, ot, choćby świąteczną sesję zdjęciową. Warto, bo klimatyczne, może nawet nieco szalone rodzinne fotki to dużo więcej niż serduszka na Instagramie. To również fantastyczna pamiątka, do której cudownie będzie wrócić za jakiś czas.

Dla mamy

Rękawiczki damskie Lasocki - 62,99 zł, klasyczna torebka Lasocki - 195,99 zł, długie kolczyki - 13,99 zł, rockowe botki Lasocki - 174,99 zł, czółenka Lasocki - 159,99 zł.

Styl, jakość, komfort - właśnie takie są skórzane botki w stylu western boots. Mają 4-centymetrowy obcas, a więc wysmuklają sylwetkę, a zarazem są bardzo wygodne. Najlepsze w nich jest to, że można je łączyć z najróżniejszymi ubraniami, np. dżinsami, eleganckimi czarnymi spodniami, a nawet sukienkami – pasek z ćwiekami doda charakteru nawet najgrzeczniejszym stylizacjom! W wersji „do pracy” botki można zestawić z elegancką beżową torebką ze skóry licowej i klasycznymi skórzanymi rękawiczkami. Coś ekstra na przyjęcie? Proszę bardzo: oto obłędne czerwone czółenka z naturalnego zamszu na szerokim 6-centyemtrowym obcasie ozdobionym złotą wstawką, które aż się proszą o wąskie cygaretki (np. beżowe) albo elegancką sukienkę . Idealnym dopełnieniem będą długie, delikatne kolczyki o niebanalnym kształcie.

Dla taty

Worker boots Lasocki for men - 160 zł, szalik męski w kratkę Lasocki - 27,99 zł, kapcie z chwostem Home&Relax - 41,99 zł, karmelowy pasek męski Lasocki - 55,99 zł.

Najlepszy wybór dla mężczyzny, który nie przepada za poczciwymi półbutami do garnituru, ale lubi nosić się z klasą? Stylowe sznurowane trzewiki z naturalnej skóry licowej w pięknym, głębokim odcieniu brązu. W takich butach można iść i na koniec świata (a w każdym razie na długi, rodzinny spacer), i na eleganckie przyjęcie, zwłaszcza jeśli uzupełni się stylizację ciepłym szalikiem w kratę oraz szerokim skórzanym paskiem z minimalistyczną klamrą. A co z obuwiem domowym? W przypadku mężczyzny mającego takie upodobania zwykłe wsuwane bambosze nie wchodzą raczej w grę. Nasza propozycja: komfortowe kapcie, które mają fason klasycznych mokasynów i najlepiej prezentują się na bosej stopie.

Dla dzieci

Zestaw opasek do włosów Lasocki - 27,99 zł, kozaki z gwiazdkami Lasocki Kids - 104,99 zł, chłopięce trzewiki Lasocki Young - 118,99 zł, czapka z uszami Lasocki – 20,99 zł.

Jakie buty wybrałabyś, będąc dziewczynką z charakterem, która zamiast biernie tkwić w kąciku, dzielnie rusza przed siebie i sama sięga po to, na co ma ochotę? Stawiamy na supermodne skórzane trapery Lasocki Kids z naszywkami i klamrą w kształcie gwiazdek. Świetnym uzupełnieniem stylizacji będą opaski, która będzie pięknie lśnić w świetle choinkowych lampek!

Najlepsze buty dla (bardzo) młodego mężczyzny, który lubi podążać własnymi ścieżkami: skórzane sznurowane trzewiki w stylu worker boots, idealne na co dzień i od święta. Są niewiarygodnie wygodne i bez trudu można w nich wędrować cały dzień. Doskonale prezentują się z dżinsami i nie tylko, a dzięki uniwersalnej czerni będą dobrze się komponować z kurtką w każdym kolorze. Świetnym uzupełnieniem takiej stylizacji będzie zabawna czapka z uszami. Żadnych słodkich frędzli i pomponów, bo większość małych facetów tego nie znosi!

Jeśli szukasz wyjątkowych prezentów dla bliskich (i siebie) zajrzyj na stronę CCC oraz do aplikacji marki.

Te święta mogą być magiczne, jeśli tylko będziemy tego chcieli!

Materiał powstał z udziałem marki Lasocki