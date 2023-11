Nikt nie wie o podróżowaniu tyle, co gwiazdy. Największe sławy praktycznie mieszkają na lotniskach, wpadając do swoich imponujących rezydencji praktycznie tylko na kilka dni albo czasem nawet godzin. Jak wyglądają ich podróżne stylizacje i jakie akcesoria na podróż wybierają? Podglądamy gwiazdy w podróży.

Reklama

Soczyste kolory

EastNews

Na zdjęciu od lewej: Emmy Rossum, Heidi Klum

Nie lubisz nudy w modzie i nawet podczas podróży zastanawiasz się, jak przemycić odrobinę koloru do swojej stylizacji? Zainspiruj się stylem Heidi Klum: modelka wie, jak zwrócić na siebie uwagę, również w tłumie na lotnisku. Jej soczyście zielona torebka idealnie pasuje do odcienia jej spodni i koszuli. Bardziej tradycyjnie podeszła do sprawy aktorka Emmy Rossum, która do klasycznej stylizacji dobrała dodatki w intensywnym kolorze.

Teraz włączenie ciekawych barw do podróżnej stylizacji jest naprawdę proste. Marka OCHNIK ma w swojej kolekcji wiele modeli w intensywnych kolorach i wzorach. Nasze serca skradła pomarańczowa walizka na kółkach i mała żółta torebka, w której zmieszczą się wszystkie dokumenty i drobiazgi potrzebne w podróży.

Ochnik

Na zdjęciu: walizka 199,90 zł, torebka 139,90 zł, walizka 379,90 zł

W stylu retro

EastNews

Na zdjęciu: Eddie Redmayne, Evan Rachel Wood

Jeżeli nawet w podróży pamiętasz o tym, by wyglądać stylowo, weź przykład z aktorów Eddiego Redmayne'a lub Evan Rachel Wood i postaw na styl retro. Oryginalna, brązowa torba, nada niepowtarzalnego sznytu każdej stylizacji.

W nowej kolekcji OCHNIK znajdziemy wiele modeli, które wpisują się w ten styl. Tym, którzy potrzebują dużego bagażu, na pewno spodoba się teczka z powycieranej skóry. Retro charakteru doda także walizka w kolorze brązowego złota z fakturą przypominającą skórę węża, a z kolei miłośniczki mody pokochają torebkę zakładaną przez ramię, o koszykowym splocie.

Ochnik

Na zdjęciu: torba 999,90 zł, walizka 199,90 zł, torebka 189,90 zł

Klasyczna czerń

EastNews

Na zdjęciu: Krysten Ritter, Chrissy Teigen

Nie ma bardziej uniwersalnego koloru niż czerń. Dobrze wiedzą o tym gwiazdy, takie jak modelka i żona Johna Legenda - Chrissy Teigen czy aktorka znana z serialu "Jessica Jones" - Krysten Ritten. Mimo że postawiły na zupełnie inne style, obie wyglądają tak samo szykownie.

W nowej kolekcji marki OCHNIK znajdziemy bardzo dużo czarnych modeli. Niezależnie, czy szukasz wytrzymałej walizki na kółkach, czy pojemnej torby, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Nam do gustu przypadła szczególnie torebka na krótkiej rączce i pasku ozdobiona złotymi nitami. Miłośnikom dalekich podróży spodoba się sztywna walizka z niebieskimi elementami ozdobnymi.

Zobacz także

Ochnik

Na zdjęciu: walizka 479,90 zł, torba 159,90 zł, walizka 299,90 zł

Zobacz wideo promujące nową kolekcję marki OCHNIK

Na sportowo

EastNews

Na zdjęciu: Rihanna, Alessandra Ambrosio

Podczas podróży liczy się dla ciebie przede wszystkim wygoda? Nie tylko dla ciebie! Rihanna podczas podróży nosi wygodną torbę zakładaną przez ramię i wkłada luźne ubrania. Z kolei Alessandra Ambrosio nie lubi martwić się o miejsce i wybiera dużą walizkę oraz otwartą torbę, z której łatwo wyciągnąć potrzebne rzeczy.

Marzy ci się sportowa torba w stylu Rihanny? W ofercie OCHNIK znajdziesz także takie modele. Oprócz tego, marka przygotowała dla nas inne, wygodne modele, w które spakujemy się zarówno na te bliskie, jak i dalsze podróże. Nam bardzo spodobała się niewielka żółta kosmetyczka podróżna, którą można nosić na ramieniu lub zamocować na wysuwanej rączce walizki.

OCHNIK

Na zdjęciu: kosmetyczka 99,90 zł, walizka 179,90 zł, torba na ramię 199,90 zł

W nowej kolekcji marki OCHNIK znajdziemy o wiele więcej modeli, zarówno tych klasycznych i ponadczasowych jak i bardziej odważnych i kolorowych. Oprócz walizek i torebek, firma oferuje także ubrania oraz drobne akcesoria, które przydadzą się w każdej podróży.

Więcej produktów znajdziesz na stronie marki OCHNIK.

Reklama

Materiał sponsorowany. Powstał we współpracy z marką OCHNIK.