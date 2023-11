Szukasz inspiracji na jesienne stylizacje? Koniecznie zobacz nową kolekcję Ventura od Pako Lorente, czyli męską modę w najlepszym wydaniu! Przygotowując ją, projektanci marki zainspirowali się współczesnym mężczyzną i jego stylem w życia. Rezultaty można podziwiać na klimatycznych zdjęciach z Gregiem Nawratem w roli modela. Sprawdź, co będziemy nosić w tym sezonie!

Kolekcja Ventura Pako Lorente

Tej jesieni Pako Lorente stawia na szlachetną kolorystykę: granat, szarość, brąz oraz czerwień. Całość stanowi miks stylów, kolorów i fasonów, który bardzo dobrze sprawdzi się w miejskiej, jak i biurowej scenerii. Wielką zaletą kolekcji Ventura jest to, że łączy najświeższe trendy z wybiegów z tym co nosimy na co dzień. Znajdziemy w niej supermodną kratę, którą lansują najwięksi projektanci. Marynarki i garnitury w ten print są wprost stworzone dla każdego mężczyzny z klasą. Ciekawe wzory jak kwiatki czy łączka pojawiają się na koszulach. Świetnym tłem do wzorzystych garniturów czy koszul będą gładkie golfy i skórzane kurtki, które dodadzą charakteru stylizacji. W nowej kolekcji Pako Lorente każdy pewny siebie i elegancki facet znajdzie coś dla siebie!

Linia Premium Selection

Doskonała jakość ubrań jest dla ciebie najważniejsza? W takim razie powinna spodobać ci się linia Premium Selection, która została stworzona ze starannie dobranych materiałów. Znajdziemy w niej m.in. tkaniny od Alfreda Brown’a, Marlane czy Tessitura Monti! Co jeszcze wyróżnia linię Premium Selection? Ponadczasowe wzornictwo, dbałość o najmniejsze detale i wysokiej jakości komponenty. Specjalnie dla najbardziej wymagających mężczyzn zostały zastosowane nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, które sprawiają, że każdy element garderoby doskonale układa się na ciele. Linie Premium Selection rozpoznasz po bordowej wszywce.

Gwarantujemy, że kampania Pako Lorente to jedna z bardziej stylowych sesji, jaką dzisiaj zobaczycie! Szukaj więcej inspiracji i szczegółów na www.pakolorente.com.

