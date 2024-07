Przedstawiamy wiosenno-letnią kolekcję marki Langner, która znana jest szerszej publiczności z łódzkiego tygodnia mody prezentuje nową mini kolekcję. Poznańska projektantka Marta Jagiełło od kilku sezonów tworzy kolekcje, które zyskują coraz większe grono amatorek.

Reklama

W aktualnej kolekcji znajdziecie serię sukienek casualowych z jedwabiu, bawełny i wiskozy. Mocne, letnie kolory zestawione ze sobą na zasadzie kontrastu, duże kwieciste wzory również w soczystych kolorach sprawią, że poczujemy się kobieco i przede wszystkim wiosennie.

Kolekcja przypadnie do gustu tym, które cenią sobie wysoką jakość i klasę. Stonowane i klasyczne kroje będą doskonałym rozwiązaniem jako garderoba do pracy, na spotkania biznesowe i randki. Nam najbardziej przypadły do gustu połyskujące cygaretki. Są szałowe i ekstrawaganckie – zapewne będą pasować do wielu ciekawych stylizacji.

Zapraszamy do galerii zdjęć Langner wiosna-lato 2012 >>>

Reklama

jm