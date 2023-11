Kto nie kocha festiwali? Doskonała muzyka, swobodna atmosfera, znajomi i festiwalowe stylizacje to coś co pociąga miliony osób na świecie. Jeśli i ty jesteś ich fanką, koniecznie przeczytaj 5 zasad, modnego festiwalowego makijażu! Gwarantujemy, że te triki zapewnią ci doskonały wygląd, nawet po wielu godzinach zabawy!

Uzyskaj efekt glow, dzięki roświetlaczowi w płynie

Bez czego nie wyobrażamy sobie lata? Bez rozświetlacza! Jest to must-have każdych wakacji, ponieważ dzięki jednemu kosmetykowi można stworzyć świetlisty makijaż oraz zadbać o apetyczny wygląd całego ciała. Naszym nowym ulubieńcem jest rozświetlacz w płynie Avon Mark - wystarczy jedna kropelka dla zjawiskowego efektu glow i skóry muśniętej słońcem! Jego silnie skoncentrowana formuła idealnie się rozprowadza i nie pozostawia żadnych smug. Jak go stosować? Podkreśl nim kości policzkowe i obojczyki, a jeśli lubisz krótkie szorty, nałóż rozświetlacz wzdłuż piszczeli. To ukochany trik modelek - dzięki temu nogi wyglądają szczuplej! Możesz również dodać kilka kropli rozświetlacza do swojego podkładu - twoja buzia będzie wyglądać świeżo i promiennie.

Postaw na trwałe stempelki do twarzy i ciała

Gdzie szaleć, jak nie podczas festiwali? W makijażu warto wypróbować coś nowego, czego „nie wypada” nam robić na co dzień. Ostatnim trendem jest ozdabianie twarzy brokatem, cyrkoniami, a nawet malowanie na niej wymyślnych wzorów! Jeśli nie masz ogromnych zdolności manualnych i na razie wolisz subtelniejsze ozdoby, wypróbuj stempelki od Avon. Do wyboru masz wzór gwiazdki lub błyskawicy, które świetnie będą się prezentowały również na twoich dłoniach. Możesz być spokojna o trwałość tuszu i głęboką, intensywną czerń – pozostaną w świetnym stanie przez wiele godzin!

Maluj rzęsy kolorową maskarą

Lato uwielbia blask i piękne, głębokie kolory. Tak jak i my! Podczas festiwali wręcz wypada popuścić wodzę fantazji i postawić na oryginalny look. W te wakacje koniecznie wypróbuj kolorowy tusz do rzęs, który w kilka sekund odmieni cały twój makijaż oraz podkreśli twoją urodę! My zakochaliśmy się w maskarze Avon Mark - lśniącej, kolorowej i fantastycznie pogrubiającej rzęsy! Możesz ją kupić w 5 wersjach kolorystycznych – różu, błękicie, czerwieni, fiolecie oraz czerni. Fioletowy tusz do rzęs pięknie podbije zielony kolor tęczówki, błękitny jest stworzony dla brązowych oczu, a niebieskookie panie powinny postawić na różową maskarę.

Wypróbuj opalizujący lakier do paznokci z efektem unicorn

Diabeł tkwi w szczególe, dlatego nie zapomnij o wyjątkowym manicure i pedicure! Paznokcie mogą być prawdziwym dziełem sztuki, szczególnie gdy postawisz na opalizujący lakier do paznokci z efektem unicorn od Avon. Trwały jak hybryda, a przy tym bezpieczny i łatwy w zmywaniu jak zwykły lakier! Koniecznie wypróbuj 6 nowych, pięknie lśniących letnich kolorów bestsellerowego lakieru Avon Mark. Kosmetyk zapewni twoim paznokciom intensywny połysk bez lampy UV, nie uszkodzi ich i z łatwością go zmyjesz, gdy znudzi ci się kolor. W końcu latem nie chcemy być niczym ograniczane!

Bądź odważna i inspiruj się gwiazdami

Najważniejsza zasada festiwalowego looku? Nie bój się wyróżniać i miksuj trendy! Jeśli brakuje ci pomysłów na modne stylizacje i makijaż, warto zobaczyć, jak i influencerki oraz gwiazdy prezentują się na festiwalach. Instagram to prawdziwa kopalnia inspiracji! Polecamy szczególnie profile Hailey Bieber, Belli Hadid, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Emily Ratajkowski, Vanessy Hudgens czy Alessandry Ambrosio. To stałe bywalczynie Coachelli, dlatego warto je podglądać i inspirować się!

