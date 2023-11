Czy powrót do szkoły musi być trudny? Nie, jeśli twoja pociecha zrobi to w modnym, ale i swoim stylu! Każdy z nas pamięta, gdy jako dzieci nie mogliśmy się doczekać zakupów przed pierwszym dniem szkoły. Wybieranie zeszytów, plecaka i ubrań to zawsze była niezwykła frajda! Niech twoja pociecha również poczuję tę magię – sprawdźcie razem, jakie trendy opanowały modę dziecięcą i przygotujcie się na stylowy „Back to school”!

Stylizacje na rozpoczęcia roku szkolnego

Mat.prasowe

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważne wydarzenie w życiu dziecka, dlatego warto sprawić, by wyglądało modnie, ale i czuło się swobodnie. W tym sezonie odchodzimy od sztywnych garniturów czy sukienek a la mała księżniczka na rzecz niewymuszonej elegancji. Nie chcemy „przebrać” dziecka i proponować mu czegoś, co nie pasuje do jego osobowości oraz temperamentu. Dlatego nam szczególnie przypadła do gustu kolekcja „Back to school” marki 5.10.15., która doskonale balansuje pomiędzy elegancją, a wygodą. Znajdziemy w niej piękne sukienki z koronką i tiulem czy model pensjonarki z zaokrąglonym i kontrastowym kołnierzykiem. Hitem będą również plisowane spódniczki! Co chłopcom proponuje marka 5.10.15.? Klasyki w nowoczesnym wydaniu - białą koszulę, kamizelkę, muszkę czy krawat, ale w zestawieniu ze sportowymi trampkami.

Mat.prasowe

Jak ubierać dziecko do szkoły?

Mat.prasowe

W trakcie roku szkolnego dzieci też chcą wyglądać dobrze, dlatego warto zadbać o ich modne stylizacje już dziś. Dziewczynki będą zachwycone koszulową sukienką w paski – ten model jest aktualnie bardzo popularny również w modzie damskiej! Poza tym w kolekcji „Back to school” jest także wiele dziewczęcych spódniczek, sweterków i bluzek w oryginalne, ale niekrzykliwe printy. Nie można zapomnieć o uroczych opaskach z kokardkami czy spinkach do włosów! Chłopcy mogą wybierać między oldschoolowymi bejsbolówkami, bluzami z niebanalnymi grafikami i eleganckimi kardiganami. W nowej linii 5.10.15. nie zabrakło również dżinsów i dresowych joggersów, czyli wygodnej i lubianej przez dzieci klasyki.

Mat.prasowe

Modne dziecko na lekcji w-f

Mat.prasowe

Czasy, gdy na lekcje wychowania fizycznego wybieraliśmy byle jakie koszulki czy spodenki, dawno odeszły w zapomnienie! Obecnie sportowe ubrania powinny być ładne, ale i trwałe. W końcu, każdy z rodziców doskonale wie, jak dzieci potrafią szaleć.:) W jesiennych nowościach 5.10.15. dla dziewczynek znajdziemy różne modele legginsów – błyszczące, zdobione czy z lampasami oraz szortów. Chłopcom na pewno się spodobają kolorowe dresy i plecaki worki. Efekt? Modny i bardzo wygodny!

Mat.prasowe

Gwarantujemy, że ten powrót do szkoły będzie bardzo stylowy!

Mat.prasowe

Artykuł powstał z udziałem marki 5.10.15.