Kolejne szkoły zamknięte przez koronawirusa! Co w takiej sytuacji czeka uczniów i rodziców?

Już na samym początku roku szkolnego 2020/2021 pojawiły się informacje o zamkniętych szkołach z powodu wykrytych zakażeń koronawirusem. Zaledwie po pierwszym dniu powrotu do nauki stacjonarnej kolejne placówki zostały z tego powodu zamknięte, są to cztery szkoły na Podkarpaciu, gdzie wykryto zakażenia w gronie pracowników. Informacje o zawieszeniu funkcjonowania placówek, dyrektorzy zamieszczają m.in. na swoich stronach internetowych. Co w takiej sytuacji czeka uczniów? Sprawdźcie.

Tego niestety można się było spodziewać. To dopiero drugi dzień roku szkolnego, a kolejne szkoły zostały zamknięte z powodu wykrycia zakażeń wśród pracowników placówek. Tym razem są to aż cztery szkoły z województwa podkarpackiego. Z tego też względu dyrektorzy placówek podjęli decyzję o czasowym zawieszeniu funkcjonowania szkół. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach oraz Szkoły Podstawowej w Bieździedzy. Na razie zawieszenie zajęć ma potrwać do końca tego tygodnia.

Zajęcia stacjonarne zostały odwołane również w Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej i Szkole Podstawowej w Biedaczowie. Zakażony koronawirusem jest jeden z nauczycieli, który pracuje w obydwu szkołach. Z tego też względu podjęto decyzję o przejściu na naukę zdalną.

W związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa u jednego z nauczycieli Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej, który jednocześnie uczy w Szkole Podstawowej w Biedaczowie, informujemy o zawieszeniu zajęć szkolnych w systemie tradycyjnym zarówno w ZS Brzóza Królewska jak i w Szkole Podstawowej w Biedaczowie. Od 2 wrześnie zostają wprowadzone zajęcia zdalne w w/w szkołach - czytamy na stronie Gminy Leżajsk.

Co w takiej sytuacji czeka rodziców i dzieci? Oczywiście uczniowie muszą być przygotowani na kilka opcji - całkowite zawieszenie zajęć na kilka dni lub przejście na naukę zdalną. Na razie nie ma żadnych informacji o wykryciu zakażenia wśród dzieci. Jeśli jednak takie się pojawi, to niestety może oznaczać kwarantannę dla kolegów, ich rodziców i najbliższych oraz nauczycieli. To naprawdę wyjątkowo trudny rok szkolny. Miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy wszyscy mogli wrócić do normalności.



Niektórzy przeszli na naukę zdalną, część zaś ma zawieszone zajęcia na kilka dni.

Dzieci, rodzice i nauczyciele muszą dostosować się do nowego reżimu sanitarnego, w związku z epidemią koronawirusa.