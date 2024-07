W ramach oferty tematycznej z okazji zbliżającego się dnia Dnia Kobiet w sklepach sieci Lidl pojawią się markowe perfumy i wody toaletowe. Znane zapachy w okazyjnych cenach można nabyć w sklepach Lidl już od poniedziałku, 4 marca. To już kolejna, po ofercie wysokojakościowych win francuskich czy akcesoriów skórzanych marki Wittchen, propozycja produktów z półki premium, która dostępna jest w sklepach tej sieci. I jak zapowiada jej przedstawiciel – na pewno nie ostatnia.

Reklama

Na sklepowych półkach pojawią się cztery rodzaje markowych perfum i wód toaletowych. Będą to obecne w rankingach popularności Euphoria Blossom Calvina Kleina, DKNY Golden Delicious Donny Karan, a także Davidoff Cool Water Wave oraz Diesel Zero Plus.

„Zależy nam, by w ramach przeprowadzanych akcji tematycznych, do asortymentu wprowadzać produkty markowe w konkurencyjnych cenach. Oferując naszym klientom zapachy selektywne w okazyjnych cenach po raz kolejny udowadniamy, że hasło „Mądry wybór” to nasza filozofia działania." – powiedziała Anna Biskup, PR Manager Lidl Polska.

Reklama

Ceny perfum:

Calvin Klein Euphoria Blossom - 99 zł / 30 ml

DKNY Golden Delicious - 129 zł / 30 ml

Davidoff Cool Water Wave - 99 zł / 100 ml

Diesel Zero Plus - 49 zł / 75 ml