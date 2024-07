W 2010 roku Odeta Moro-Figurska wydała poradnik "Czupury i Inne zabawy z Wyobraźnią". Napisała go wraz z psycholog dziecięcym Ewą Urlich -Załęską. Poradnik powstał aby pokazać, jak można spędzać fajnie czas i bawić się z dziećmi bez zabawek. W tym roku powstała druga książka dziennikarki zatytułowana "Pichciuchy czyli Rodzina w Kuchni". Odeta napisała ją razem z kucharzem Marcinem Budynkiem. Są w niej przepisy kulinarne, zdjęcia potraw oraz ich opisy. Tyle, jeśli chodzi o to, co książka ma wspólnego z dotychczas znanymi książkami kucharskimi.

Poza tym w książce znajdują się porady jak sprawić, aby czas spędzony z dzieckiem w kuchni był ciekawy oraz co zrobić, żeby najmniejsze niejadki miały ochotę na proponowane przez nas posiłki.

