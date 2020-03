Kolejna awantura o kawę w Barbarze - Brewerie Kawowe wróciły! Zobacz najlepsze przepisy!

Kolejna awantura o kawę w Barbarze - Brewerie Kawowe wróciły!

Druga edycja kawowego święta we Wrocławiu odbyła się 23 lutego w sercu wrocławskiej kultury - Barbarze. Multifunkcjonalna przestrzeń, której gospodarzem jest Strefa Kultury Wrocław zamieniła się w największą arenę kawowych rozgrywek w Polsce.

23 lutego odbyły się największe w Polsce firmowe zawody baristów, obfitujące w masę atrakcji dla wrocławian. Podczas wydarzenia swoje umiejętności zaprezentowało ponad 20 najlepszych baristów kawiarni Etno Cafe z całej Polski. Oprócz kibicowania w trakcie widowiskowych konkurencji Baristów mieszkańcy Dolnego Śląska mogli wziąć udział arcyciekawych warsztatach, prelekcjach oraz doświadczeniach - nie tylko ze świata kawy.

Czym są Brewerie Kawowe?

Brewerie Kawowe to profesjonalne zawody baristyczne, których uczestnicy rywalizują w trzech konkurencjach. Pierwsza, wymagająca niezwykłej kreatywności i umiejętności łączenia smaków to “kawa kreatywna”, czyli autorski przepis na kawowy napój wraz z jego odpowiednim przygotowaniem. Oceniać będą, pod względem technicznym, Mistrz Polski Baristów Marcin Rusnarczyk, a sensorycznie Piotr Gładczak z Wrocławskich Podróży Kulinarnych oraz Marcin Walencik, czyli popularny bloger Mr. Wroclover. Z racji skupienia jakie wymaga ta konkurencja, odbędzie się ona za zamkniętymi drzwiami w dzień poprzedzający. Następnie w niedzielę odbędą się dwie kolejne konkurencje. Pierwsza – widowiskowa i wymagająca niezwykłej precyzji – to “szybkie zamówienie” , a w nim najpopularniejsze kawowe pozycje z menu, w tym uwielbiany przez kawoszy kunszt wykonania latte art. Przy drugiej – “espresso na czas” – bariści będą musieli się także wykazać szybkością. Tu równorzędnie ocenie będzie podlegać technika i tempo. W gronie sędziów znajdą się w tym roku m.in. Ika Graboń, autorka bestsellerowej książki o kawie, Błażej Walczykiewicz, certyfikowany Trener SCA oraz Jakub Gwiazdowski, wieloletni sędzia zawodów Baristów. Brewerie Kawowe to także prawdziwe święto dla dla miłośników kawy.

Karol Przesmycki, Trener Baristów Etno Cafe mówi:

Kawa z cukrem? Kawa ze śmietanką? Kawa z mlekiem? To najczęstsze dodatki, które przychodzą nam do głowy gdy chcemy coś dodać do naszego czarnego naparu. Co gdybyśmy otworzyli się bardziej i puścili wodze fantazji? Kawa nie boi się wyzwań i nie boi się nawet najbardziej odważnych połączeń. Skąd ta właściwość? Kawa w świecie aromatów jest ich królową posiadając najszerszy ich wachlarz. Używając różnych metod zaparzania kawy czy różnych odmian spokojnie możemy łączyć ją z ziołami, kwiatami, owocami, alkoholem czy nawet jajkiem. Jeśli nie straszne są Wam eksperymenty, odkrywajcie kawę razem z naszymi Baristami.

Oto najlepszy, autorskie przepisy na kawę wybrane podczas Brewerii Kawowych 2020, czyli 2. zawodów Baristów Etno Cafe:

ALOHA:

Składniki:

130 ml soku z aloesu (30%)

65 g konfitury brzoskwiniowej

3 szt. gwiazdek anyżu

kostki lodu

podwójne espresso z kawy Etno Cafe Intercontinental

brzoskwinia|

rozmaryn

Przygotowanie:

Do shakera wlewamy sok z aloesu, konfiturę i lekko rozbite dwie gwiazdki anyżu. Uzupełniamy lodem i dokładnie wstrząsamy. Zawartość przelewamy przez podwójne sitko do szklanki z lodem. Na górę powoli wlewamy podwójne espresso - powinno być lekko przestudzone, by zachować warstwy. Kawę dekorujemy kawałkiem brzoskwini, rozmarynem oraz gwiazdką anyżu. Przed wypiciem kawę trzeba dobrze wymieszać.

Autorski przepis Adriana Pokrywki

LEŚNY MOTYL

Składniki:

15 ml syropu rozmarynowego (zagotować wodę z cukrem i z rozmarynem, do otrzymania konsystencji syropu)

25 ml soku z yuzu

100 ml napój z pomarańczy Chinotto

100 ml herbaty z groszku motylkowego (infuzowanego rozmarynem przez ok 40 godzin)

podwójne espresso z kawy Etno Cafe Intercontinental

pokruszony lód

Przygotowanie:

Herbatę mieszamy z 50 ml wody sodowej i 25 ml soku z yuzu. Dodajemy do szklanki z syropem i napojem z pomarańczy Chinotto, tak aby powstały trzy warstwy. Na koniec dodajemy podwójne espresso z kawy Etno Cafe Intercontinental.

Autorski przepis Aleksandry Kasińskiej

BEZ(A)GRESTU:

Składniki:

300 ml wody kokosowej

2 łyżeczki konfitury agrestowej

1 łyżeczka soku z cytryny

2 gałązki tymianku

podwójne espresso z kawy Etno Cafe Intercontinental

beza

płatki soli morskiej Maldon

Beza:

50 g białek

40 g cukru

0,5 łyżeczki zmielonych na proszek wiórków kokosowych

szczypta soli

Przygotowanie:

Szklankę wypełniamy kostkami lodu do 3/4 objętości. Dodajemy lemoniadę. Delikatnie dolewamy podwójne espresso tworząc warstwy. Bezę delikatnie dodajemy na wierzch napoju. Bezę zrumieniamy palnikiem. Posypujemy płatkami morskiej soli Maldon.

Autorski przepis Julii Kuli

ICE LATTE CUSTARD:

Składniki:

55 g kremu angielskiego*

200 ml mleka krowiego 3,2%

podwójne espresso z kawy Etno Cafe Intercontinental

laska wanilii do dekoracji

kostki lodu

Przygotowanie:

Na dno wysokiej szklanki (350 ml) przekładamy krem, wsypujemy kostki lodu, zalewamy mlekiem. Po kostkach lodu wlewamy podwójne espresso. Na wierzchu kładziemy laskę wanilii.



*Krem angielski (przepis na 5-6 porcji)

200 ml śmietanki 30%

100 ml mleka krowiego 3,2%

3 łyżki cukru pudru

3 żółtka

30 g syropu waniliowego

2 płaskie łyżeczki cynamonu

pół laski wanilii

pół łyżeczki soli

Przygotowanie:



Do garnka wlewamy mleko i śmietankę, dodajemy syrop oraz ziarenka wanilii. podgrzewamy na małym ogniu. W misce ucieramy cukier z żółtkami. Nadal mieszając dodajemy połowę zagrzanej bazy z garnka, następnie wszystko gotujemy przez 3-4 minuty. Przelewamy krem do innego naczynia i studzimy. Dodajemy cynamon i sól.

Autorski przepis Małgorzaty Dronsejko

LemonADA

Składniki:

80 ml syropu cytrynowego (zagotować wodę z cukrem i z sokiem z cytryny, do otrzymania konsystencji syropu)

150 ml wody miętowej (zagotować wodę z gałązkami mięty i 3 kroplami olejku miętowego)

podwójne espresso z kawy Etno Cafe Intercontinental

kostki lodu

Przygotowanie:

Wypełniamy całą szklankę lodem. Wlewamy wystudzony syrop cytrynowy, następnie wystudzoną wodę miętową. Powoli wlewamy espresso tworząc kolejną warstwę. Kawę dekorujemy plasterkiem cytryny oraz listkami mięty.

Autorski przepis Adrianny Skrzypek

