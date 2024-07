W kwietniowej edycji FashionPhilosophy Fashion Week Poland nie zobaczymy projektantów, na których wielu czekało. Jednak nie ma tego złego, bo w ramach Alei Projektantów pojawi się kilku stałych bywalców.

Pod koniec przyszłego miesiąca w Łodzi - polskiej stolicy mody będziemy mieli okazję oglądać jesienno-zimowe kolekcje Violi Śpiechowicz, MMC STUDIO, Natalii Jaroszewskiej, Michała Szulca, Agaty Wojtkiewicz, Moniki Ptaszek, Bereniki Czarnoty, Wioli Wołczyńskiej, Moniki Błażusiak, Grome Design, Bizuu, Łucji Wojtały, NENUKKO, Pitchouguiny i Piotra Drzała, który zaprezentuje swoją kolekcję również podczas nadchodzącego lizbońskiego tygodnia mody ModaLisboa.

Nie zabraknie debiutujących TOMAOTOMO by Tomasz Olejniczak, Jarosław Juźwin oraz Ewelina Klimczak. Teraz pozostaje nam jedynie czekać na ujawnienie zagranicznych gwiazd, które uświetnią wiosenną edycję łódzkiego tygodnia mody. My już nie możemy się doczekać by odwiedzić Łódź w nadchodzącym miesiacu, a Wy?

jm