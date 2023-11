Reklama

Film "Kogel Mogel" jest już kultową komedią, do której Polacy uwielbiają wracać już od 30 lat. Najwięksi miłośnicy produkcji znają sceny i cytaty na pamięć. Wiele tekstów z "Kogel Mogel" weszła zresztą do użytku codziennego. Okazuje się również, że nie tylko w życiu widzów cytaty z filmu są obecne na co dzień. Katarzyna Łaniewska, czyli filmowa mama Kasi, zdradziła nam m.in. które teksty z "Kogel Mogel" pojawiały się w jej życiu regularnie i nieustannie! Zobaczcie nasz wywiad z aktorką.

"Kogel Mogel" to już kultowa komedia

Obecnie kręcona jest 3. część filmu!