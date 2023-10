Twórcą scenariusza do czwartej części filmu "Kogel Mogel" jest Ilona Łepkowska (podobnie jak w przypadku trzeciej odsłony). Będąc na planie filmu mieliśmy okazję porozmawiać ze scenarzystką, która zdradziła nam, że w ogóle nie miała ochoty pisać scenariusza do czwartej części! Co ją przekonało? Jak ocenia swoją pracę? Będziecie zaskoczeni!

Reklama

Zobacz także: Koronawirus pokrzyżował plany ekipie "Kogel Mogel 4"? Katarzyna Skrzynecka zdradziła całą prawdę!