Trzecia część filmu „Kogel Mogel” jest niewątpliwym sukcesem. Trzy tygodnie od premiery film z udziałem takich gwiazd jak Anna Mucha, Ewa Kasprzyk czy Grażyna Błęcka Kolska obejrzało prawie 1,9 mln widzów. Dlatego już teraz niektórzy zastanawiają się, czy powstanie kolejna, czwarta już część tej kultowej produkcji. Co na ten temat mówią reżyser i scenarzystka?

Na tym etapie oczywiście za wcześnie mówić, czy „Kogel Mogel 4” powstanie. Jednak znakomite wyniki oglądalności mogą skłonić producentów do szybkiego działania w sprawie kolejnej części. Kordian Piwowarski, reżyser filmu, w rozmowie z wirtualnemedia.pl cieszył się z tak ogromnej popularności filmu:

Cieszę się, że ludzie doceniają naszą pracę, niektórzy chodząc do kina po kilka razy. W dużej mierze widownia „Miszmasz” to młodzież. Są to widzowie, na których najbardziej mi zależy. Tych, co jeszcze nie widzieli, zapraszam do kin, żeby się wyluzowali, pośmiali i odetchnęli na chwilę w tym nieco zwariowanym świecie „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” – mówił w rozmowie z Wirtualnemedia.pl reżyser Kordian Piwowarski.