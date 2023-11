Kilka dni temu Ilona Łepkowska poinformowała swoich fanów, że skończyła już scenariusz "Kogla mogla 3".

Skończyłam! Donoszę, że w poniedziałek wieczorem napisałam cudowne słowo "KONIEC" na ostatniej stronie scenariusza "Kogel mogel 3". Są tacy, co już przeczytali i mówią, że śmieszne. Wiele więc wskazuje na to, że niebawem zabierzemy się z Tadeuszem Lampką do przygotowywania tego filmu - napisała na Facebooku.