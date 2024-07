Paparazzi przyłapali 37-letnią Reese Witherspoon w drodze na zakupy. Wielkia gwiazda Hollywood i zdobywczyni Oscara za rolę pierwszoplanową rzadko pojawia się w internecie, w kontekście stylizacji. Okazuje się jednak, że gwiazda porafi się ubrać nie tylko na czerwony dywan, ale i na co dzień.

Reeese Witherspoon, postawiła na sweterek z angory, który połączyła z przykrótkimi dżinsami. Do tego mała torebka z modną perforacją i płaskie buty ze zwierzęcym motywem. Wszystko wygląda świetnie, a wisienką na torcie jest modny kapelusz. To on nadał całości ekstrawagancji, jak widać tak niewiele potrzeba żeby wyglądać bosko!

