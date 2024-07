Anja Rubik wie jak się ubrać. Co więcej, w przeciwieństwie do niektórych modelek, nie jest znudzona modą i uwielbia dobrze wyglądać także poza pokazami. Ostatnio uświetniła swoją obecnością 13. urodziny magazynu Viva! Moda. Zaprezentowała czarny total look w casualowym stylu. Niby zwyczajnie, a jednak wyglądała fantastycznie.

Czarny, wełniany kapelusz dodał rockowemu lookowi charakteru boho. Z kolei złote guziki przy pikowanej kurtce i złote suwaki przy nogawkach spodni uzupełniły zestaw o odrobinę glamouru. Oprócz tego świetnie pasowały do złotego łańcucha, który Anja miała na szyi. Pięknie!

