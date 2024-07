Penelope Cruz pojawiła się ze swoim mężem Javierem Bardemem w Londynie na premierze filmu "The Counselor". Gwiazda wyglądała zniewalająco. 39-letnia aktorka połączyła czerwień i czerń w najlepszym stylu.

Penelope Cruz miała na sobie stylowy komplet projektu Niny Ricci (jesień 2013). Look, od którego aż biło zapachem przeszłości wyglądał na niej nieziemsko. Góra od tego kompletu to koszt ponad 7 tysięcy złotych, zaś spódnicy to ok. 3800 złotych Gwiazda uzupełniła swój look w stylu vintage czarnymi, skórzanymi szpilkami i satynową koperówką. Klasyk!

