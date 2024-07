Pamiętasz laurki, które pieczołowicie przygotowywałaś w dzieciństwie z okazji Dnia Matki? Nawet jeśli miały pozaginane rogi, sprawiały, że serce twojej mamy roztapiało się jak wosk, bo tworzyłaś je specjalnie dla nie. A jak powiesz „Kocham Cię Mamo” teraz, gdy jesteś już dorosła?

Reklama

Można to zrobić na tysiąc sposobów. Prezentem dla mamy z okazji jej święta może być na przykład pachnące truskawkami ciasto, wspólne wyjście do kina albo nawet – jeśli jesteś zbyt daleko, by stanąć w drzwiach z bukietem kwiatów – długi, pełen ciepłych słów list. Może nim być także piękna, starannie wybrana biżuteria, która każdego dnia będzie przypominała obdarowanej o tym, że wciąż jest dla ciebie ważna i wyjątkowa.

Z miłością

Świetnym pomysłem na prezent z okazji Dnia Matki będzie na pewno piękny drobiazg od Lilou – biżuteria, którą można personalizować. Dzięki osobistym grawerunkom i możliwości komponowania poszczególnych elementów według własnego pomysłu, naszyjniki, bransoletki, pierścionki i kolczyki są czymś więcej niż ozdobami. Stają się niepowtarzalnym talizmanem, przynoszącym szczęście i przywołującym piękne wspomnienia.

Szukasz inspiracji? Poznaj kolekcję przygotowaną przez markę z okazji Dnia Matki. Znajdziesz tu m.in. naszyjniki z pozłacanym lub srebrnym sercem z grawerunkiem „Kocham Cię Mamo”, ażurowe kolczyki modułowe z masy perłowej, bransoletki i naszyjniki z łapaczem emocji, które zostały stworzone do kolekcjonowania wspomnień i pięknych emocji. Jeśli chcesz, możesz dołączyć do niego różnorodne zawieszki.

Zobacz także

Mat. prasowe

Z wiatrem we włosach

Twoja mama uwielbia czuć wiatr we włosach i ma duszę dwudziestolatki? Przyjrzyj się nowej kolekcji BOHO, nawiązującej do swobodnego stylu cyganerii artystycznej. Znajdziesz tu między innymi kojarzące się latem, wolnością, naturą i podróżami bransoletki oraz naszyjniki z zawieszkami o etnicznych wzorach oraz jedno-, trzy-, a nawet pięcioelementowe kolczyki. Warto dodać, że w ofercie są nie tylko te w kolorze złotym i srebrnym, ale także… różowe, wykonane z mosiądzu pokrytego 18-karatowym różowym złotem!

Mat. prasowe

Z kwiatami

Szukasz czegoś wyjątkowo kobiecego, ciepłego i subtelnego, bo właśnie taka jest twoja mama? Doskonałym wyborem będzie biżuteria z kolekcji FLOWERS, opartej na motywie niezapominajki. Znajdziesz tu między innymi delikatne kolczyki na sztyfcie z niezapominajkami z masy perłowej oraz niezapominajkową bransoletkę. Inspiracją dla kolekcji FLOWERS były pełne kwiatów ogrody paryskiego Luwru, jednak stawiamy dolary przeciwko orzechom, że twojej mamie biżuteria z drobnymi kwiatkami skojarzy się raczej z bukiecikami, które robiłaś dla niej w dzieciństwie. I o to właśnie chodzi!

Mat. prasowe

Z blaskiem i klasą

Zależy Ci na szlachetnym blasku złota, bo twoja mama to uosobienie stylu i klasy? Postaw na ekskluzywną biżuterię wykonaną ze złota próby 585. W złotej kolekcji Lilou znajdziesz m.in. naszyjniki z serduszkiem lub gwiazdą z masy perłowej w ramce, pełne i ażurowe serduszka, przynoszące szczęście koniczynki ozdobione niedużym diamentem, a nawet piórka i korony.

Mat. prasowe

Wspaniałym, pomysłem na prezent może być na przykład złota bransoletka z ozdobioną diamencikiem blaszką, na której wygrawerujesz, co tylko zechcesz. Warto podkreślić, że taki prezent może z czasem się zmieniać. Jeśli przy następnych okazjach dołączysz do niego kolejne, z rozmysłem wybrane zawieszki, stanie się dla twojej mamy prywatną galerią najpiękniejszych wspomnień. W dodatku taką, którą zawsze może mieć przy sobie.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Lilou