Do niedawna Ola Szwed pojawiała się niemal na każdej imprezie, a w mediach było jej pełno. Od jakiegoś czasu coraz trudniej zobaczyć ciemnoskórą aktorkę na salonach. Po dłuższej przerwie Szwed pojawiła na gali Luksusowa Marka Roku. Odmieniona i nie do poznania z uśmiechem i klasą pozowała do zdjęć.



Ola ubrana w długą suknię odsłaniającą jedynie ramiona i dekolt, a także w rozcięciu długą nóżkę wyglądała bardzo kobieco. Cały image gwiazdy podkreśliła nowa fryzura.



Podoba wam się Ola Szwed w "dojrzałym" wydaniu?



