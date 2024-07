Kilka dni temu media obiegła wiadomość o niemożliwym do przeskoczenia kryzysie pomiędzy Vanessą Paradis i Johnny'm Deppem. Para ostatecznie postanowiła się rozejść. Było to duże zaskoczenie, ponieważ wcześniej uważano ich za wzór związku pomiędzy wielkimi gwiazdami showbiznesu.

Reklama

Niemniej szokująca jest informacja o tym, że rozchodzą się Heidi Klum oraz Seal. Niemiecka modelka i wielki gwiazdor światowej piosenki pobrali się siedem lat temu. Mają razem trójkę dzieci, ale Seal opiekował się także dzieckiem Klum z jej poprzedniego związku, z biznesmenem Flavio Briatore.

Klum w przyszłym tygodniu ma złożyć papiery rozwodowe do sądu w Los Angeles. Przyczyną rozwodu mają być niemożliwe do pogodzenia różnice pomiędzy partnerami. O tym, że to koniec, poinformował również Seal za pomocą Twittera.

Reklama

ac