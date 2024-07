Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało tylko (lub aż) dwa miesiące. Justin Bieber postanowił skorzystać z tej okazji i zaprezentował teledysk do świątecznej piosenki "Mistletoe". Piosenkarz na potrzeby klipu namiętnie całuje się z dziewczyną pod jemiołą. Justin zdradza, że w normalnych okolicznościach nigdy mu się to nie zdarzyło!



Justin poczuł się dość niezręcznie, gdy dziennikarz zapytał, z kim najmilej całowało mu się pod jemiołą. Nic dziwnego, że Bieber był dość zdezorientowany - ponoć nigdy nie pocałował nikogo pod jemiołą!

- Nigdy nie całowałem się pod jemiołą, poza teledyskiem Mistletoe. Może pewnego dnia... Selena Gomez powinna wziąć sobie te słowa do serca. I działać!- stwierdził Justin.



Podoba wam się taki teledysk-prezent na święta?



