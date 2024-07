Ewa Farna podpisała kolejny kontrakt. Po tym jak została twarzą perfum "Rock Angel" marki Oriflame, piosenkarka rozpoczęła promowanie upiornych laleczek "Monster High". Kampania jest rozwinięta do tego stopnia, że doczekała się nawet własnego wideoklipu z Ewą w roli głównej.

Akcja teledysku "Monster High" rozgrywa się w szkole. Pomysł do złudzenia przypomina nagrane przed laty wideo Britney Spears do piosenki "(You Drive Me) Crazy". Farna przebrana w strój drapieżnej uczennicy lansuje się na szkolnych korytarzach, tańczy choreograficzne układy w klasach i na sali gimnastycznej. W piosence pojawił się też ciemnoskóry raper. Generalnie, jest tutaj wszystko. Od popu, przez rap, po... disco polo.

Mamy nadzieję, że to pierwszy i ostatni taki wybryk w twórczości Ewy...

