Dziun - wokalistka, autorka tekstów oraz modelka, znana ze współpracy m.in. z Piotrem Banachem, Pudelsami czy Indios Bravos, wydaje debiutancką płytę. Korzenie muzyczne Dziun to reggae i rock – muzyka rebeliantów. Artystka jest nowoczesna i niepokorna, ale podchodzi do piosenek w nostalgiczny, songwriter’ski sposób. Prostota emocji. Bez zbędnych metafor, impresja trafiająca w serce. Elektryczne bity i intymne pejzaże szeptane do ucha słuchaczowi – taki jest właśnie album "A.M.B.A". Płytę promuje singiel "Dobrze jest", do którego powstał również teledysk w reżyserii Floriana Malaka.

Premiera albumu "A.M.B.A" zaplanowana została na 25 października. Ta nowoczesna produkcja z pogranicza popu i alternatywy, zaskoczy wielu słuchaczy. Za produkcję albumu odpowiada Rafał Malicki – lider grupy Mosqitoo oraz Boya Chile. Wśród zaproszonych gości na krążku można usłyszeć m.in. Afromental oraz Szymona Goldberga z Pudelsów.

Zakrywając oczy stwierdzamy, że słyszymy młodszą i bardziej wylaszczoną siostrę Kasi Nosowskiej. A wy?

