Pod pseudonimem Diamond Rings ukrywa się młody Kanadyjczyk John O'Regan. Sam fakt, że bywa często porównywany do David`a Bowie świadczy chociażby o tym, że to postać warta uwagi.

Reklama

Zobaczcie jego niesamowity klip do utworu "Something Else", który pochodzi z wydanego 25 października debiutu "Special Affections".



Reklama

habibi