Wielbiciele twórczości islandzkiej piosenkarki mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Po czterech latach milczenia Bjork wreszcie wraca i to w znakomitej formie. Jej najnowszy premierowy utwór zatytułowany "Moon" to zapowiedź albumu "Biophilia", który ukaże się już 10 października. Płyta jest częścią multimedialnego projektu, na który poza muzyką składają się także aplikacje internetowe, koncerty, teledyski oraz film.

Jednym słowem Bjork jak wraca, to tylko z wykopem. Ale wracając do klipu, to trzeba przyznać, że jest na prawdę niezwykły. Artystka postawiła na ciekawą stylizację - jest ubrana w... harfę, a do tego ma niezwykłą fryzurę w stylu Grace Coddington czy Vivienne Westwood. Oglądając ten klip jak zwykle w przypadku Bjork mamy wrażenie, że patrzymy na mini-spektakl. Co więcej, islandzka artystka jest jego współreżyserką.

Sami zobaczcie i oceńcie czy Bjork nadal trzyma poziom. Tak na marginesie: jej imię po islandzku to... "brzoza".

