Chociaż 11 września 2001 roku minął bezpowrotnie to cała Ameryka wciąż żyje tragicznymi wydarzeniami. Z okazji 10-lecia ataku terrorystycznego na World Trace Center wydana została specjalna kompilacja, na którą zebrano piosenki oddane charytatywnie w celu wsparcia fundacji działającej na rzecz rodzin ofiar. Wśród gwiazd o dobrym sercu znalazła się m.in. Beyoncé. Gwiazda nagrała piosenkę o wymownym tytule "I Was Here".

W niedzielę premierę miał oficjalny teledysk promujący utwór. Piękny i nastrojowy. Pełen wspomnień i zdjęć z domowego archiwum artystki. W scenach Beyoncé jest pokazana od strony prywatnej - na plaży, w studio i w chwilach słabości. Trzeba przyznać, że szczególnie w przypadku tych ostatnich ciężko zobaczyć prawdziwe oblicze gwiazd, dlatego tym większy plus dla Knowles.

Z pełną odpowiedzialnością zachęcamy was do czterominutowego relaksu przy dźwiękach i czarnym głosie Beyoncé.

