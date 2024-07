Klaudia Helejcio inspirowała się Kim Kardashian? Młoda aktorka pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu i zaskoczyła nas swoim wyglądem. Ukochana Tomasza Barańskiego postanowiła bowiem mocno zaszaleć ze swoją stylizacją i wydaje się, że Klaudia zainspirowała się właśnie słynną celebrytką Kim Kardashian.

Gwiazda serialu "Pierwsza miłość" na imprezę Polsatu wybrała koronkowy kombinezon, bardzo podobny do tego, który dwa lata temu nosiła żona Westa. Kreację Klaudii Halejcio uzupełniła narzucona na ramiona czarna marynarka.

Zobaczcie, jak Klaudia Halejcio wyglądała na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. My nie jesteśmy przekonani, że taki look pasuje do młodej aktorki. A Wam podoba się jej stylizacja? ZAGŁOSUJCIE!

Klaudia Halejcio w koronkowym kombinezonie.

Gwiazda zaskoczyła swoją stylizacją na imprezie Polsatu.

Inspirowała się Kim Kardashian?