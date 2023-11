1 z 6

Klaudia Halejcio ścięła włosy! Do tej pory aktorka znana m.in. z serialu "Pierwsza miłość" zawsze zachwycała burzą gęstych i długich włosów, jednak teraz to już przeszłość. Gwiazda wybrała się do fryzjera, a efektami podzieliła się na swoim InstaStories. Metamorfoza robi wrażenie, bo teraz Klaudia Halejcio nosi włosy do ramion! Zobaczcie sami.

Zmiana na plus? Nam podoba się bardzo!

Zobacz: Klaudia Halejcio chce zostać mamą? Młoda gwiazda zdradziła swoje prywatne plany!