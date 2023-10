Odkąd Klaudia Halejcio przywitała na świecie swoją pierworodną córeczkę, ochoczo dzieli się w sieci uroczymi zdjęciami małej Nel, jak również przemyśleniami na temat macierzyństwa. Jakiś czas temu aktorka pokazała w sieci zdjęcia z bajkowego chrztu swojej pociechy, jednak okazuje się, że zanim jej córeczka przyjęła sakrament, aktorka przeprowadziła z księdzem bardzo nieprzyjemną rozmowę. Co się stało.

Klaudia Halejcio dostała reprymendę od księdza

Na początku czerwca Klaudia Halejcio po raz pierwszy została mamą. Od tego czasu minęło już niemal pięć miesięcy, a urocza córeczka aktorki już została okrzyknięta jednym z najpiękniejszych i najgrzeczniejszych dzieci polskiego show-biznesu. Mała Nel robi furorę wśród internautów, a jej urocze minki, wymyślne stylizacje i wyszukane zabawki, którymi dumna mama chwali się w mediach społecznościowych, rozczulają sympatyków artystki.

Co ciekawe, Klaudia Halejcio nie pokazuje w sieci jedynie pięknych kadrów, ale też traktuje o ciemnych stronach macierzyństwa. Nic więc dziwnego, że fani wciąż dopytują ją o rozmaite kwestie, jak sposoby na szybki powrót do formy sprzed ciąży, czy to, jak naprawdę wygląda jej codzienność. Zachęcona tymi pytaniami aktorka, coraz śmielej pokazuje więc w sieci swoje życie. Jakiś czas temu mogliśmy podziwiać huczny chrzest córeczki Klaudii Halejcio, na który małej Nel przygotowano kilka wymyślnych stylizacji. Jak się jednak okazuje, choć sama ceremonia oraz następujące po niej przyjęcie zachwyciły młodych rodziców, ich bliskich oraz fanów, to poprzedzająca je rozmowa z księdzem nie należała do najprzyjemniejszych.

- Dostaliśmy reprymendę - wyznała w rozmowie z Party.pl Klaudia Halejcio.

Co dokładnie się wydarzyło i dlaczego ksiądz postanowił skarcić aktorkę? Tego dowiecie się z naszego wideo!