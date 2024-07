Klaudia Gawor jest jedną z faworytek trzeciej edycji "X-Factora". Ma dużą szansę znaleźć się w finałowej trójce i powalczyć o kontrakt płytowy. Jednak pracę na planie show przez ostatnie tygodnie musiała dzielić z przygotowaniami do matury. W wywiadzie, którego udzieliła serwisowi TVN.pl opowiedziała, jak łączy występy w show z nauką.

- Mam ze sobą prezentacje maturalną i materiały do niej, teksty. Na pierwszego "Live" zabrałam matematykę, a teraz mam ze sobą zeszyty od polskiego. Ja sama o tym nie myślę. Jakieś przygotowania staram się robić. Może nie ogromne i nie siedzę całymi dniami nad książkami - powiedziała Klaudia. Program jest bardzo absorbujący. Mogę siedzieć i się uczyć, ale ja będę myśleć co ja muszę zrobić, jak zaaranżować piosenkę, to zajmuje moje myśli. Stresuje się w momencie, gdy wszyscy mi o tym przypominają. Dopóki o tym nie myślę jest ok, ale jak wpadnę w panikę to będziecie mnie zbierać - dodaje