Klasyczne lordsy z wyprzedaży w CCC za 49 zł będą hitem jesieni. Przebiją nawet baleriny

Tej jesieni baleriny chowamy na dno szafy, a zamiast nich wyciągamy eleganckie, ale nadal wygodne i kobiece lordsy. Na wyprzedaży w CCC piękne buty o tym kroju kupisz za 49 złotych - są przecenione prawie o połowę! Mają klasyczny fason oraz wyjątkowo modny ostatnio wzór wężowej skóry.

Lordsy Jenny Fairy, cena z 89,99 zł na 49,99 zł

Lordsy to klasyk, z którym nie rozstajemy się od kilku dobrych lat. W przeciwieństwie do balerinek nie pogrubiają optycznie nóg, a przy tym pasują do tych samych stylizacji. To też świetna alternatywa dla kobiet, które nie przepadają za wysokimi obcasami. Te z kolekcji Jenny Fairy są utrzymane w stonowanych odcieniach szarości i mają prosty fason ozdobiony subtelnym paskiem.

Buty z kolekcji Jenny Fairy są wykonane ze skóry ekologicznej, dzięki wzorowi oraz fakturze do złudzenia przypominają jednak tę naturalną. Drobny obcas sprawia, że wyglądają zgrabniej na nodze i są bajecznie wygodne.

Lordsy pokochały już wszystkie fashionistki - i wcale się im nie dziwimy. Wyglądają delikatniej niż klasyczne mokasyny, a przy tym nie zniekształcają nóg tak jak balerinki. Świetnie pasują zarówno do sukienek, jak i do prostych jeansów. Idealna recepta na jesienną stylizację z nimi w roli głównej? Plisowana spódnica do połowy łydki i oversizowy t-shirt lub w chłodniejsze dni - obszerny sweter sprawdzą się w tej roli doskonale.

Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma stylizacji, do której nie pasowałyby lordsy, jeśli zależy ci na wyszczupleniu nóg unikaj łączenia tego rodzaju obuwia z obcisłymi jeansami rurkami oraz sukienkami i spódnicami midi. Tworząc poziome linie z dołem spódnicy przyciągną uwagę do najszerszych punktów łydek, przez co optycznie je pogrubią.