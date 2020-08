Anna Lewandowska może być naprawdę bardzo dumna z Klary! Chociaż jej pociecha ma dopiero 3 latka, to już bardzo angażuje się w pomoc przy opiece nad Laurą, ale także przy obowiązkach domowych. Ostatnio, kiedy trenerka zakończyła ćwiczenia, zastała swoją córeczkę w kuchni. Klara zrobiła mamie piękną niespodziankę. Zobaczcie sami!

Klara Lewandowska zaskoczyła mamę tym, co zrobiła w kuchni! Ania musiała to nagrać

Anna Lewandowska świetnie łączy obowiązki zawodowe z opieką nad dziewczynkami i swoją postawą, daje im piękny przykład. Klara i Laura są dla Roberta i Ani całym światem i jak widać są już pierwsze efekty wspaniałego wychowania ich córeczek.

Jak wiadomo Anna Lewandowska ostatnio sporo czasu poświęca treningom, do których dołączyło także tysiące fanów. Z tego też względu z pewnością ma trochę mniej czasu na obowiązki domowe, ale na szczęście gwiazda nie musi się o nic martwić, bowiem z pomocą przychodzi Klara! Ostatnio trenerka po zakończonym treningu weszła do kuchni i zobaczyła swoją córeczkę, która z radością sprząta!

Ania postanowiła nagrać ten moment i pochwaliła się nim na InstaStory.

Żeby było pięknie! - powiedziała do mamy Klara. Żeby było pięknie, mhm... No to mama super, że poćwiczyła, wróciła do domku i tak czyściutko Klara zrobiła - odpowiedziała Anna Lewandowska do swojej córeczki.

Klara dokładnie wycierała kuchenny blat i rzeczywiście musimy przyznać, że świetnie się spisała! To wspaniałe, kiedy dzieci chcą pomagać rodzicom w obowiązkach domowych. Ania może być naprawdę bardzo dumna ze swojej 3-letniej córeczki. Nie dość, że często razem z nią trenuje, opiekuje się Laurą, to do tego jeszcze pomaga w sprzątaniu. Brawo!

Klara jest też odpowiedzialną i kochającą starszą siostrą. Czule opiekuje się malutką Laurą.

Ania i Robert Lewandowscy mogą być naprawdę bardzo dumni ze swojej pociechy!