Tak Klara Lewandowska ogląda serial o... swoim tacie! Ania Lewandowska uchwyciła ten uroczy moment

Klara Lewandowska to wierny kibic Roberta Lewandowskiego! Dziewczynka bardzo często śledzi mecze z udziałem taty, a teraz z uwagą ogląda animowany serial, gdzie główną postacią jest również Robert Lewandowski! Ania Lewandowska na swoim Instagramie, podzieliła się z fanami tą uroczą chwilą. Zobaczcie sami i dowiedzcie się również, kiedy i gdzie możecie obejrzeć "Kosmiczny wykop".

Zobacz także: Nikt nie wierzył w Roberta Lewandowskiego: „Za mały, za chudy, połamią mu się te wykałaczkowe nogi”

Chociaż Klara Lewandowska ma dopiero 3 lata, to już bardzo angażuje się w sportowe tematy. I chyba nic w tym dziwnego - w końcu sport ma we krwi. Dziewczynka często towarzyszy mamie na siłowni, a także uważnie śledzi mecze z udziałem taty. Robert i Ania mogą być naprawdę dumni ze swojej pociechy i coś czujemy, ż Klara również obierze sportową drogę w swoim życiu.

Zanim jednak na to przyjdzie czas, to aktualnie Klara wspiera swoich rodziców. Tym razem 3-latka uważnie śledzi animowany serial, gdzie głównym bohaterem jest jej tata. Anna Lewandowska pochwaliła się tym na Instagramie.

Klara uwielbia oglądać swojego tatę w akcji⚽️ Jeśli tylko pora transmisji prawdziwego meczu nie jest zbyt późna, ogląda go w TV

A teraz 🤗 @_rl9 „Tatuś w bajce!” I to w przystępnej porze!

TATA! Bohater szklanego ekranu czyli animacji pt. „Kosmiczny wykop”☺️ Patrz, to tata!🤗

No naprawdę rozczulający widok😍 - napisała Anna Lewandowska.