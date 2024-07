Kristen Stewart z idolki nastolatek staje się powoli prawdziwą gwiazdą, której twarz zdobi okładki "Vogue'a". Właśnie podjęto decyzję na mocy której gwiazda sagi Zmierzch zostanie twarzą najnowszego zapachu Balenciagi.

Reklama

To ciekawy wybór, bo Kristen nigdy nie należała do zbyt dobrze ubranych kobiet, ale jak twierdzi mimo zbytniego nie przywiązywania uwagi to stroju, projekty Balenciagi zawsze robiły na niej duże wrażenie.

Reklama

Kultowa już rola Belli Swan z pewnością sprawi, że nowy zapach znajdzie wiele fanek. A wy, kupicie zapach promowany przez Stewart?