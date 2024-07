1 z 4

Nie ma co ukrywać, że nadchodzący weekend kinowy nie jest zbyt atrakcyjny. Zadowoleni z niego będą przede wszystkim fani Johnny'ego Deppa (kilku mu jeszcze zostało) i miłośnicy... rozwalania kolorowymi ptakami zielonych świnek. Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. A zaczynamy od:

Alicja po drugiej stronie lustra Alice Through the Looking Glass

Doszły mnie ostatnio słuchy, że w moich zapowiedziach brakuje streszczeń opisywanych filmów (pozdrawiam redaktorkę J.R.!), dlatego od razu naprawiam ten błąd i postaram się pamiętać, by go więcej nie popełniać.

Bohaterką „Alicji po drugiej stronie lustra” jest, cóż za niespodzianka, Alicja, która po raz kolejny wybiera się, no dokąd? Zgadza się! Na drugą stronę lustra do Krainy Czarów. Spotka się tam po raz kolejny ze swoimi przyjaciółmi, by naprawić to, co zepsuł zły Władca Czasu i powiedzieć mu, co o nim sądzi!

Powracają postaci znane z kart powieści Lewisa Carrolla, które kilka lat temu mogliśmy już oglądać w wyreżyserowanej przez Tima Burtona „Alicji w Krainie Czarów”. Nie powraca za to Tim Burton za kamerą, ale to raczej nie dziwi, takie są reguły zabawy w sequele.

Film Jamesa Bobina z pewnością zadowoli tych, którzy złaknieni są bajkowych widoków i znakomitych efektów wizualnych. No i miłośników dobrych aktorów w dziwnych charakteryzacjach – jest Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway i świetny Sacha Baron Cohen. A reszta widzów? Cóż, zwiastun mówi o filmie wszystko i jeśli przypadł Wam do gustu, to i na filmie nie powinniście się nudzić.

Werdykt: Familijnie i widowiskowo

Zwiastun: