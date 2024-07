2 z 4

Planeta singli

Dzień Zakochanych za pasem, byłoby więc dziwnym, gdyby do kin nie zaczęły trafiać jakieś komedie romantyczne. Takie jak polska „Planeta singli”, choć oceniając zwiastun warto zauważyć, że jakoś mało w nim komedii i romantyzmu, a więcej dramatu. Jest więc cyniczny telewizyjny showman (Maciej Stuhr), który zatrudnia do swojego programu niepoprawną romantyczkę (Agnieszka Więdłocha), aby umawiała się z facetami przez Internet. A on wykorzysta jej doświadczenia, jako temat swojego programu. Wkrótce wszyscy się we wszystkich pozakochują i sprawa się zagmatwa.

Maciej Stuhr przeważnie ma nosa do niezłych filmów (chyba, że gra u ojca; słabiutki „Obywatel”), a za kamerą stoi opromieniony sławą „Listów do M.” Mitja Okorn. Nie ma więc powodu, by zawczasu kręcić nosem. Jeśli ma się u nas udać jakaś komedia romantyczna, to lepszego kandydata może nie być. Ale o tym, czy warto wybrać się do kina zdecydować musicie na szczęście sami :). Stuhrowi i Więdłosze partnerują m.in. Tomasz Karolak, Piotr Głowacki, Weronika Książkiewicz i Michał Czernecki.

Werdykt: Polska komedia romantyczna

Zwiastun: