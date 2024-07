Kinowe premiery weekendu 15-17.01.2016

2 z 4

Nienawistna ósemka The Hateful Eight

Każdy kinowy film Quentina Tarantino to wydarzenie i nie inaczej jest tym razem. „Nienawistna Ósemka” miała już swoją amerykańską premierę w zeszłym roku i zdążyła podzielić krytyków. Opinie o filmie wahają się między „genialny”, a „przegadany”, ale chyba nikt nie powie wprost, że to słabe kino. I to zrozumiałe – o ile fabuła może nie przekonać wszystkich, to na pewno muzyka i zdjęcia, jak zawsze u Tarantino, będą na najwyższym możliwym poziomie. Chodzenie do kina na takie filmy to przyjemność. Tylko uważajcie, należy przygotować się na trzygodzinny seans!

Ośmioro wędrowców chroni się przed zamiecią śnieżną (to takie gwałtowne opady śniegu – tłumaczę, bo dawno u nas nie było) w górskim zajeździe. Wśród nich są łowcy nagród, przestępcy, renegaci i żołnierze. Nie będzie im dane w spokoju doczekać końca zamieci. W rolach głównych między innymi Kurt Russell i Samuel L. Jackson.

A gdyby ktoś był ciekaw, jak wygląda ranking ulubionych filmów Quentina Tarantino sporządzony przez wyżej podpisanego – zapraszam TUTAJ.

Werdykt: Film Quentina Tarantino

Zwiastun: