Kinowe premiery weekendu 01-03.01.2016

1 z 5

Ochłonęliście już po sylwestrowych szaleństwach i nie wiecie, co zrobić z resztą piątku oraz weekendem? Zobaczcie, co czeka na Was w kinach. Pierwsze premiery 2016 roku zapowiadają się ciekawie, choć brak wśród nich mocnego kandydata do miana hitu roku.

Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU.