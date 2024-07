Jedną z najpopularniejszych przyszłych mam w polskim show-biznesie jest Anna Wendzikowska. Dziennikarka, która odpowiada m.in. za wywiady do programu "Dzień Dobry TVN", nadal stara się ukrywać brzuszek, choć jest to coraz trudniejsze. Paparazzi nie odstępują jej nawet na krok. Aktorka powoli przygotowuje się do roli mamy. Przypomnijmy: Wendzikowska wygadała płeć swojego dziecka. Ma też już na oku imię

Jak się okazuje, Anna nie jest jedyną gwiazdą w śniadaniówce TVN, która spodziewa się dziecka. Jak donosi tygodnik "Na żywo" już niedługo mamą zostanie również Kinga Burzyńska! Prezenterka na razie nie chce głośno mówić o ciąży, a na imprezach zakłada luźne ubrania, by móc ukryć brzuszek:

Na razie nie mówi o tym za głośno i ukrywa brzuszek - powiedziała "Na żywo" znajoma prezenterka

Burzyńska i jej mąż, Adam Piśko wychowują już 6-letniego synka, Ignasia. Drugie dziecko ma przyjść w pierwszej połowie przyszłego roku. Rodzicom serdecznie gratulujemy.

