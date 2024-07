Główna zasada stylu Kim Kardashian? Buty na obcasie - zawsze i wszędzie! Wygląda jednak na to, że tym razem wygoda zwyciężyła - celebrytka po raz pierwszy od ogłoszenia swojej drugiej ciąży założyła płaskie buty.

Nie ma się co dziwić - Kim jest już w piątym miesiącu, co podkreśla jej coraz większy brzuszek (zobacz: Jak on szybko rośnie! Mamy nowe zdjęcia brzuszka Kim Kardashian!). Tego dnia zdecydowanie potrzebowała wygodnych butów - zajmowała się małą North oraz Masonem, synem jej siostry, Kourtney, niosła również wielką torbę.

Nie byłaby jednak sobą, gdyby buty nie kosztowały kilku tysięcy zł... Jej sandałki z pomponami to model zaprojektowany przez Azzedine Alaia. Kardashianka zestawiła je z transparentnym trenczem od Haidera Ackermanna (za ponad 13 tysięcy!) oraz obcisłą, pudrową sukienką. Dodatki? Klasyczna torba Hermes Birkin oraz ciemne okulary.

Jak wam się podoba Kim bez szpilek?