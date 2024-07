Ostatnio pisałyśmy o sportowym looku Kim Kardashian. A teraz podajemy szczegóły. Specjalnie dla was znalazłyśmy konkretne modele, a co za tym idzie i ceny butów i spodni, w których Kim chodzi na siłownię.

Reklama

Zobaczcie więcej stylizacji Kim Kardashian

Kim, stawia na sportową odzież Nike. A konkretnie na czarne legginsy o długości 3/4 - Nike Element, które kosztują ok. 129 złotych. A do tego czarne buty Nike Free, które kosztują ok. 429 złotych.

A wy jak ubieracie się na siłownię?

Reklama