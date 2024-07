Ciąża Kim Kardashian nie przestaje być numerem jeden na łamach amerykańskich tabloidów. Paparazzi codziennie śledzą gwiazdę i jej rosnący ciążowy brzuszek, a sama Kim chętnie opowiada o swoim stanie w wywiadach. Ostatnio na antenie jednej z telewizji zdradziła, że przytyła w ciąży już ponad 30 kilogramów!

Taka waga w 6. miesiącu to spore zagrożenie dla zdrowia matki i dziecka. AfterParty.pl postanowiło zapytać eksperta od dziedziny zdrowia i fitness. Redaktor Polki.pl, Agatę Bernaciak, która wymieniła nam wszystkie zagrożenia:

- Kobieta, która przed ciążą miała trochę nadwagi powinna przytyć maksymalnie 13 kilogramów. Jeżeli Kim w ciągu 6 miesięcy zwiększyła swoją wagę ok. 30 kilogramów jest to niebezpieczne dla zdrowia dziecka i matki. Grozi to cukrzycą ciążową, niedotlenieniem płodu i przedwczesnym porodem. Zwiększone tempo tycia jest dopiero w 3 trymestrze, a to dopiero przed nią, co oznacza, że jej waga może się pomnożyć nawet dwukrtonie.