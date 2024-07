Fergie, po tym jak została mamą, zniknęła na jakiś czas ze świata show-biznesu, wraca, i to z wielkim przytupem! W najnowszym teledysku "M.I.L.F. $" Fergie pokazuje, że już wróciła do formy sprzed ciąży. Piosenkarka razem z Ciarą, Alessandrą Ambrosio i Gemmą Ward wystąpiły razem przed kamerami w jej wideoklipie. Ale chwilka... Czy my tam wypatrzyliśmy również Kim Kardashian?! Tak! Żona Kanye Westa pojawiła się razem z innymi gwiazdami w teledysku Fergie. Jej rola jest tu bardzo ważna. Kim oblewa się mlekiem, a czasem próbuje się go napić ze szklanki, choć nie do końca jej to wychodzi.

Reklama

Co sądzicie o Kim w teledysku Fergie? My dalej nie wierzymy w to, co widzimy...

Polecamy też: Obcisły top, ćwiekowana kurtka i BARDZO dziwny dół. Kim Kardashian znów nieudolnie próbuje dyktować trendy? WPADKA

Zobacz także

Jak wam się podoba Kim w takiej wersji?

Reklama

Nie za mocne?