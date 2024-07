Kim jest Piotr Żurawski, brat Michała Żurawskiego? Okazuje się, że aktor, który szerszej publiczności dał się poznać dzięki programowi "Azja Express" ma również przystojnego i nie mniej znanego brata! Piotr Żurawski także jest aktorem, a widzowie znają go z takich produkcji jak "Czas honoru", "Karbala" czy "Kamper". Michał Żurawski jest starszy od Piotra o 6 lat. W jednym z ostatnich wywiadów przyznał, jak to się stało, że jego młodszy brat został aktorem:

Namawiałem go, żeby wybrał reżyserię, wtedy byłoby ekonomicznie – on reżyseruje, ja gram. I chciał nawet, ale szybko się zorientował, że raczej rzadko się to udaje. Wymyślił więc aktorstwo. Przyklasnąłem temu pomysłowi, byłem przekonany, że i tak za pierwszym razem się mu nie powiedzie. Ale skubaniec się dostał. Zresztą i tak nie skończył studiów, bo po co mu ten papier, skoro podostawał etaty i propozycje angaży już na drugim czy trzecim roku? I poszedł w świat. Był bardziej upartym osłem niż ja - powiedział w rozmowie z gazeta.pl.