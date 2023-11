Reklama

Po rozstaniu z Angeliną Jolie Brad Pitt stał się jednym z najbardziej pożądanych singli świata. Nic dziwnego, że długo nim nie pobył… Według mediów ma nową dziewczynę. Jest piękna, ale też niezwykle inteligentna - to architektka i wykładowczyni na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni wyższych świata. Jak pisze Daily Mail, który ze szczegółami opisał jej historię, Brad uważa ją za „najseksowniejszą istotę, na której kiedykolwiek zawiesił oko”. Choć ciągle nie ma oficjalnego potwierdzenia ich związku, wiele źródeł to potwierdza. Co zatem wiadomo o 42-letniej piękności, z którą ma spotykać się Brad Pitt?

Kim jest nowa dziewczyna Brada Pitta?

To Neri Oxman. Urodzona w 1976 roku w Izraelu, gdzie się wychowała, wykształciła i odbyła nawet - jak wszystkie dziewczyny - obowiązkową służbę wojskową. Błyskotliwa i piekielnie zdolna studiowała na prestiżowych wydziałach w Izraelu, Londynie i Nowym Jorku. Od 2005 roku mieszka w Stanach. Obecnie ma 42 lata i - podobnie jak Brad - rozstała się ze swoim małżonkiem. Oxman zawodowo zajmuje się architekturą i designem. I ma w tej dziedzinie ogromne sukcesy - zdobyła wiele nagród. Obecnie profesor Oxman prowadzi grupę badawczą na bodaj najbardziej prestiżowej uczelni technicznej - Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Tak wygląda przy pracy:

Jak się poznali z 54-letnim dziś Bradem? Jesienią Pitt zainteresował się designerskim meblem wykonanym w technice 3D, który zaprojektowała Neri.

Brad i Neri natychmiast wykorzystali spotkanie, ponieważ łączy ich ta sama pasja do architektury, designu i sztuki. Brad chce spędzać z nią jak więcej czasu, bo „jest fascynująca” - pisał ostatnio New York Post.

Według relacji medialnych, oboje czują ponoć do siebie intensywną chemię. Mają wspólnie spędzać noce w jej bostońskim domu, do którego zamawiają jedzenie na wynos. Według US Weekly, Brad ma już nawet klucz do jej apartamentu i często z niego korzysta.

Widziano go wchodzącego do apartamentowca, gdzie mieszka Oxman, wiele razy późno w nocy i wychodzącego następnego ranka, po tym gdy ona wychodziłą na uczelnię. Dołączył też do niej w lutym na konferencji w Cape Town (RPA), gdzie Neri była jednym z prelegentów - cytuje Mail.

I choć źródła zbliżone do Pitta zaprzeczają rewelacjom o kluczu, a nawet samym romansie, równocześnie dodają, że ta znajomość „może rozkwitnąć”. Asystentka prof. Oxman kwituje sprawę krótko:

Jeśli zdecyduje się na oświadczenie, na pewno was powiadomię.

Media jednak już nie mają wątpliwości:

Brad jest zadurzony w Neri, zafascynowany jej intelektem, filozofią życia i wspólną miłością do sztuki i dizajnu - piszą.

O tym, że Brad odwiedzał panią profesor na uczelni wiadomo od listopada. Wtedy to jeden ze studentów wrzucił na swój profil zdjęcia z wizyty znanego gościa. Pojawiła się też informacja, że bardzo zainteresowany architekturą gwiazdor zjadł z Oxman obiad i został w mieście na kilka dni.

Jak przypomina Daily Mail, ich spotkania potwierdził również ojciec Oxman:

Jak dotąd, związek jest głównie zawodowy, ze względu na zainteresowanie Pitta pracą nad konkretnym projektem teoretycznym, który wykonywał dla Netflixa - mówił wówczas Richard Oxman. A Daily Mail zwraca uwagę na słowo „głównie” w tej wypowiedzi.

Były mąż Oxman - Osvaldo Golijov, ceniony argentyński kompozytor (zdobywca Grammy) - w rozmowie z Daily Mail rozpływał się nad zaletami byłej żony.

Ma wiele warstw, jak kwiat (nie jak Shrek ;) - red). Unikalna i piękna, wewnątrz i na zewnątrz - cytuje go portal. - Ludzie mówią, że wygląda jak Angelina Jolie. Cóż, myślę, że wygląda jeszcze lepiej niż Angelina. Jest podobieństwo, ale myślę, że Neri ma inny rodzaj blasku - dodawał.

Sam - mimo rozwodu - ciągle jest z Neri w przyjacielskich relacjach.

- Jeśli Neri jest teraz z Bradem Pittem, to facet jest szczęściarzem - mówi kompozytor.

Myślicie, że Brad jest nim naprawdę?

Brad Pitt, mimo 54 lat, jest ciągle jednym z największych przystojniaków w Hollywood.

