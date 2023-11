Magda Mołek z show-biznesem związana jest od dawna, ale w sieci trudno znaleźć jej wspólne zdjęcia z mężem i dziećmi. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" bardzo dba o życie prywatne i nie opowiada w mediach o swojej rodzinie. Teraz jednak zrobiła wyjątek! Magda Mołek udzieliła wywiadu w którym uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała o swoich bliskich. Co zdradziła w rozmowie z magazynem "Viva!"? Zobaczcie!

Wielu fanów Magdy Mołek z pewnością zastanawia się, kim właściwie jest mąż gwiazdy TVN. Magazyn "Viva!" przypomina, że dziennikarka tworzy związek ze znanym i cenionym prawnikiem, Maciejem Taborowskim.

Magda Mołek bardzo rzadko opowiada o swojej rodzinie, ale teraz uchyliła rąbka tajemnicy.

Ten rok był podwójnie trudny i rodzinnie, i zawodowo. Mój mąż pisał książkę naukową, zresztą na bardzo aktualny temat: o mechanizmach ochrony praworządności, jednocześnie nie rezygnował ze swojej pracy zawodowej, więc ciężar spraw codziennych spadł na mnie. Oczywiste było to, że mu pomogę. Poczułam na własnej skórze, na szczęście chwilowo, czym jest rodzicielstwo w pojedynkę - wyznała w rozmowie z magazynem "Viva!".

Co gwiazda TVN powiedziała o swoim małżeństwie? Zobaczcie, jak odpowiedziała na pytanie, czy zdarza się jej złościć na swojego męża!

Złoszczę się, jeśli mam powód, ale to chyba normalne. Rozmawiamy o wszystkim. Pomagamy sobie. Kiedy ja więcej pracuję, mąż jest z dziećmi, ogarnia dom. Miłość jest beztroska wtedy, kiedy chodzi się na romantyczne randki, ale codzienne życie z opieką nad dziećmi, pracą zawodową i ważnymi projektami to już miłość wymagająca. To jest test partnerstwa. Nie jestem jedyną kobietą w Polsce, która wspiera swojego mężczyznę- zdradziła Magda Mołek.