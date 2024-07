Już za kilka miesięcy odbędą się wybory Miss Polonia. Konkurs z uwagi na zamieszanie związane z jego dyrektor, Małgorzatą Herde przeszedł spore zawirowania i wiele wskazywało, że w tym roku nie odbędzie się. Na szczęście nowy dyrektor wprowadził zmiany, które pozwoliły w ostatniej chwili reaktywować konkurs. Obawiano się również, że nasz kraj nie będzie miał swojej reprezentantki podczas Miss Universe. Ostatecznie zdecydowano się na 2. vicemiss Miss Polonia z 2011 roku. Przypomnijmy: Polska będzie miała swoją reprezentantkę na Miss Universe. To śliczna brunetka

Marcela Chmielowska pojawiła się w dzisiejszym wydaniu "Dzień dobry Wakacje". Piękna brunetka opowiedziała m.in. o tym jak duże znaczenie ma dla niej konkurs, nie ukrywała także, że decyzja biura Miss Polonia dotycząca wyboru właśnie jej osoby, była sporym zaskoczeniem. Wszak od wyborów minęły już trzy lata.



To biuro Miss Polonia podjęło taką decyzję. Bardzo mnie to zaskoczyło, ale też bardzo się ucieszyłam. To jest jednak bardzo prestiżowy konkurs i nie każda dziewczyna ma szansę jechać. Z racji tego, że nie wygrałam konkursu, nie liczyłam, że taka szansa mnie dosięgnie. - powiedziała.