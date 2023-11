Głos Wielkiego Brata dla wielu osób brzmi znajomo! Wiadomo już, że lektorką w reality-show "Big Brother" została nie - jak na początku podejrzewano - Krystyna Czubówna, ale jej córka, Agnieszka Barjasz! Jak czytamy w najnowszym "Fleszu", panie łączy nie tylko zbliżona barwa i intonacja głosu, ale też podobne cechy charakteru! I choć do niedawna Agnieszka zarzekała się, że nie pójdzie w ślady sławnej mamy, ostatecznie wybrała tę samą ścieżkę kariery.

Reklama

Dziś panie razem pracują i są przyjaciółkami. Jednak ich relacja nie zawsze była łatwa.

Kim jest Agnieszka Barjasz, córka Krytyny Czubówny?

Krystyna Czubówna w wielu wywiadach podkreślała, że Agnieszka była ponoć idealnym, nie sprawiającym kłopotów dzieckiem. Jako dwulatka potrafiła siedzieć godzinami, w dodatku w absolutnej ciszy w studio, gdzie jej mama nagrywała audycje radiowe.

Złotym, chodzącym aniołem. W każdej sytuacji była correct. (...) Nie miałam lęku, że Aga zrobi coś nie tak. Była bardzo odpowiedzialna, samodzielna. Dojrzały, spolegliwy mały człowiek. Mogłam na niej polegać jak na Zawiszy” - tak o swojej córce w wywiadzie dla „Vivy!” mówiła Krystyna Czubówna.

Barjasz wychowywała się w domu, który nie był tradycyjny. Wspomina, że na domowe obiady z dwóch dań i ciasta nie miała co liczyć, bo lektorka nigdy nie lubiła stać w kuchni. I tak jest do dziś. Mała Aga często widywała mamę smutną, więc raczej nie dzieliła się z nią swoimi problemami, by nie przysparzać jej dodatkowych zmartwień. Pierwszy bunt przyszedł w szkole średniej.

Agnieszka jako „córka gwiazdy” nie miała łatwo. Przez konflikt z dwoma nauczycielami musiała nawet zmienić szkołę. Wtedy obiecała sobie, że nigdy nie pójdzie w ślady Czubówny.

Skończyłam zarządzanie i marketing, wiedziałam, że nie potrafię pracować od 9 do 17, tylko chcę bez przerwy nowych projektów, ludzi, energii, wyzwań”, wspomina dzisiaj.

Od mamy nauczyła się być zawsze silną, samodzielną i niezależną finansowo kobietą. Dziś we dwie prowadzą firmę Literaton, zajmującą się rękodziełem artystycznym. Biznesem i finansami kieruje Agnieszka. Kocha swoją pracę, ale na pierwszym miejscu stawia swoje córki.

„(...) Mówię, że karierę robię w domu i jestem prezesem największej korporacji świata, czyli mojej rodziny i tego domu”, powiedziała Agnieszka Barjasz.

Zobacz także: Krystyna Czubówna w atmosferze skandalu zrezygnowała z pracy w TVP. Czy żałuje swojej decyzji?

Krystyna Czubówna pomaga córce?

Czubówna zawsze dawała córce wolną rękę i chciała, by ta sama podejmowała decyzje dotyczące przyszłości. Kiedy Agnieszka zaczynała przygodę lektorską z serialem dokumentalnym „Młodzi lekarze”, mama bardzo przeżywała jej debiut. „Byłam w szoku, że w wielu wypowiadanych przez nią zdaniach słyszałam siebie, swoje brzmienie, intonację, modulację głosu”, mówiła. Dziś jest o nią spokojna, bo wie, że córka świetnie sobie radzi.

Zobacz także

Kiedy Barjasz wychodzi na kilka godzin do studia „Big Brothera”, to pani Krystyna zajmuje się wnuczkami. Odbiera je ze szkoły i organizuje wolny czas. Dla Zosi i Heleny jest najukochańszą babcią na świecie. Dziewczynki uwielbiają, gdy czyta im na dobranoc bajki. Sama Czubówna przyznaje, że wnuczki i córka, to jej największe skarby i że przy nich z wiekiem łagodnieje. I ma nadzieję, że dziewczynki są z niej dumne!

Zobacz także: Wyluzowana Krystyna Czubówna w grze.

Więcej o relacjach Krystyny Czubówny i Agnieszki Barjasz przeczytasz w nowym "Fleszu".

Reklama

Agnieszka Barjasz i jej mama Krystyna Czubówna dziś są najlepszymi przyjaciółkami.